السبب ماس كهربائي.. القصة الكاملة لحريق مصنع "أبو حوا" بقليوب

نشب أمس حريق هائل بأحد مصانع الدراجات البخارية، الواقعة في قرية كفر أبو جمعة التابعة لمركز قليوب، حيث استمر الحريق لمدة 10 ساعات كاملة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، فيما تعود الحادثة إلى اندلاع النار في مخزن البطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200 مترً، ثم امتدت النار إلى مساحة 4200 مترًا، نظرًا للمواد القابلة للاشتعال، حيث التهمت 3 طوايق كاملة.





السبب ماس كهربائي

أكد مصادر أمنية في تصريحات صحفية أن المعاينة الأولية لحريق مصنع الدراجات النارية بقليوب، رجحت بأن الحريق سببه ماس كهربائي بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200 مترً، ثم امتد إلى مساحة 4200 متر، وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاثة طوابق، في حين لا توجد خسائر في الأرواح.





كما طلبت النيابة استدعاء صاحب المصنع، حيث توصلت التحريات إلى أن مالك المصنع متواجد خارج البلاد فى دولة الصين وكشفت المعاينة المبدئية للمصنع أن الخسائر تقدر بنحو مليار جنيه.





حالات اختناق

أثناء الحريق مصنع الدراجات البخارية بقليوب على الطريق الزراعي، تعرض 4 أشخاص لحالات اختناق، وهم من العمال الذين يساعدون في إطفاء الحريق مع قوات الحماية المدنية، وذلك في ظل استمرار محاولات الإطفاء والسيطرة على النيران، في حضور الأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.





30 عربة مطافئ

بمجرد أن تلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة خبر نشوب الحريق، أمرت قوات الحماية المدنية بالتحرك على الفور للسيطرة عليه، وتقليص أكبر عدد من الخسائر، فتم إصدار توجيهات فورية بتوفير 30 سيارة إطفاء، كما تمت الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، حيث تم الدفع بأربع عربات للإطفاء الرغوي لمحاولة السيطرة على حريق مصنع موتوسيكلات قليوب.





كما تواجد محافظ القليوبية في موقع الحريق ويشرف بنفسه على إخماد الحريق يرافقه اللواء أحمد عشماوي مدير الحماية المدنيه بالقليوبية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، ومجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدني والإسعاف والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





متابعة المصانع الأخرى

كما كلف المحافظ، حامد طلبة، رئيس مدينة ومركز قليوب، بشن حملة مكبرة بالتعاون مع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بالمرور والتفتيش على كل المنشآت الصناعية، للتأكد من سلامتها الإنشائية، وتوافر معدات الإطفاء في أعقاب الحريق الهائل الذي التهم مصنع "أبو حوا للموتوسيكلات".





معايير الصحة والسلامة

بحسب الأيزو، وهي أحد المنظمات التي تركز اهتمامها على سلامة الإنسان وصحته وضرورة الحفاظ عليها من خلال خلق بيئة عمل آمنة تخلو من المخاطر التي تهدد حياته أو سلامته، فإنه يجب تطبيق سلسلة من الإجراءات والقواعد والنُظم ذات الإطار التشريعي، والتي من خلالها يتم حماية صحة الإنسان والحفاظ عليها من مخاطر الإصابة، مع الحفاظ أيضًا على الممتلكات من التلف والضياع.





الوقاية والسلامة الشخصية خلال العمل وعدم إهمال أهميته، والاهتمام أيضًا بوجود صندوق إسعافات أولية في مكان العمل، للتعامل مع حالات الإصابة البسيطة، وتعيين مشرف سلامة مهنية في المصنع ليعمل على متابعة متطلبات السلامة المهنية.



