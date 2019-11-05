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"المصريين الأحرار" يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالمولد النبوي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:00 م
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رئيس الحزب
رئيس الحزب
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هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما هنأ الحزب فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وكل قيادات البلاد بهذه المناسبة الطيبة.

وقال "خليل"، إن هذه المناسبة تأتي ومصر بسلام واستقرار تمضي قدما نحو التنمية والتقدم في أغلب المجالات، وتتخطى الصعاب بسواعد أبنائها وجيشها العظيم الأبي، وشرطتها الباسلة.

وتابع: "ندعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا بسلام وأن يبعد كل شر يحاك بها، وندعو كل فئات الشعب دائما للتماسك والوحدة، للاستمتاع بكل المناسبات الطيبة والوقوف معا ضد قوى الشر".
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الكلمات المفتاحية

حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل

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