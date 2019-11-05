بدء فعاليات افتتاح "السيسي" مشروعات بالسويس وجنوب سيناء بقراءة آيات من القرآن

بدأت فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، بقراءة الشيخ أيمن عقل لآيات من القرآن الكريم.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، في إطارو توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن بعض المحافظين ونواب البرلمان والإعلاميين والشباب.

