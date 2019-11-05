مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في نجع حمادي بقنا



وتم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



لقي عامل بقرية أبوحزام في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مصرعه، اليوم الثلاثاء، صعقًا بالكهرباء، أثناء عمله.وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد مصرع أحمد فؤاد، 30 عامًا، عامل، ومقيم بقرية النجاحية، اثناء عمله بقرية أبوحزام.