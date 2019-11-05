Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في نجع حمادي بقنا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:59 م
Advertisements
كهرباء
كهرباء
بسام عبدالحميد
Advertisements
لقي عامل بقرية أبوحزام في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مصرعه، اليوم الثلاثاء، صعقًا بالكهرباء، أثناء عمله.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد مصرع أحمد فؤاد، 30 عامًا، عامل، ومقيم بقرية النجاحية، اثناء عمله بقرية أبوحزام.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

أمطار وسحب وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل | مفاجآت جديدة بشأن حالة الجو.. هل سيضرب الطقس السيئ مصر مرة أخرى؟ الأرصاد الجوية تجيب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إحالة مدرب الأهلي للتحقيق بسبب "خناقة" مبروك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات مثيرة للجدل من فينيسيوس بشأن مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يوم

انخفاض سعر سلعة مهمة في الشتاء بعد تراجع الدولار

منذ حوالي 9 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 5 ساعات

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ يوم

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 21 ساعة

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

منذ حوالي 6 ساعات

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 ص

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

10:36 ص

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

04:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status