محافظ الدقهلية يعلن السماح بالبناء في قرية شاوه بشرط

وجه الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بالمعاينة على الطبيعة لمنزل إحدى المواطنات بقرية جصفا وتحديد حجم الأضرار الناتجة عن قيام أحد الجيران بالهدم والبناء مما تسبب في حدوث تصدعات وشروخ بالمنزل عن طريق مكتب استشاري وتنفيذ الترميم بالكامل علي نفقة المتسبب في الضرر.



ومن جهة أخرى، قال محافظ الدقهلية إنه سيتم التصريح بالبناء بقرية شاوه التابعة لمركز المنصورة فور ورود موافقة هيئة العمليات بتحديد قيود الارتفاع، كما أكد أننا نعمل بكامل طاقتنا لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم، وذلك ردا على شكوى إحدى المواطنات من رفض مجلس المدينة منحها رخصة بناء.



وجاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة ردا على شكاوي المواطنين.