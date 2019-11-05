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نوال الزغبي: كرامتي هي كرامة وطني
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:57 م
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روان هيثم محمد
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غردت الفنانة نوال الزغبي، منذ قليل، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" معلنة دعمها وحبها لوطنها لبنان، قائلة: كرامتي هي كرامة وطني .. لبنان ينتفض لبنان".
وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "الله يحميكي ويحمي لبنان".
وعلق أخر عليها قائلاً: "نعم الوفاء للوطن طول عمرك وفيه بأجمل فنانة الله ينصر لبنان ويفك ازمتها يارب" .
وعلى صعيد أخر يتظاهر ألاف اللبنانيين احتجاجا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية.
وشاركت "الزغبي" في العديد من الألبومات منها بلاقيه في زماني ، حبيت يا ليل ، مالوم ، الليالي ، طول عمري ، اللي اتمنيته ، ياما قالوا ، عينيك كدابين ، معرفش ليه.
وتستعد "الزغبي" لإحياء حفلاً غنائيا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض ، في 28 نوفمبر ، تحت رعاية "تركي الشيخ" رئيس الهيئة العامة للترفيه.
وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "الله يحميكي ويحمي لبنان".
وعلق أخر عليها قائلاً: "نعم الوفاء للوطن طول عمرك وفيه بأجمل فنانة الله ينصر لبنان ويفك ازمتها يارب" .
وعلى صعيد أخر يتظاهر ألاف اللبنانيين احتجاجا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية.
وشاركت "الزغبي" في العديد من الألبومات منها بلاقيه في زماني ، حبيت يا ليل ، مالوم ، الليالي ، طول عمري ، اللي اتمنيته ، ياما قالوا ، عينيك كدابين ، معرفش ليه.
وتستعد "الزغبي" لإحياء حفلاً غنائيا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض ، في 28 نوفمبر ، تحت رعاية "تركي الشيخ" رئيس الهيئة العامة للترفيه.
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