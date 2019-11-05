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نوال الزغبي: كرامتي هي كرامة وطني

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:57 م
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نوال الزغبي
نوال الزغبي
روان هيثم محمد
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غردت الفنانة نوال الزغبي، منذ قليل، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" معلنة دعمها وحبها لوطنها لبنان، قائلة: ‏كرامتي هي كرامة وطني .. ‎لبنان ينتفض ‎لبنان".


وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "الله يحميكي ويحمي لبنان".


وعلق أخر عليها قائلاً: ‏"‎نعم الوفاء للوطن طول عمرك وفيه بأجمل فنانة الله ينصر لبنان ويفك ازمتها يارب" .


وعلى صعيد أخر يتظاهر ألاف اللبنانيين احتجاجا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية.


وشاركت "الزغبي" في العديد من الألبومات منها بلاقيه في زماني ، حبيت يا ليل ، مالوم ، الليالي ، طول عمري ، اللي اتمنيته ، ياما قالوا ، عينيك كدابين ، معرفش ليه.


وتستعد "الزغبي" لإحياء حفلاً غنائيا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض ، في 28 نوفمبر ، تحت رعاية "تركي الشيخ" رئيس الهيئة العامة للترفيه.

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