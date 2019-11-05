نوال الزغبي: كرامتي هي كرامة وطني





غردت الفنانة نوال الزغبي، منذ قليل، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" معلنة دعمها وحبها لوطنها لبنان، قائلة: ‏كرامتي هي كرامة وطني .. ‎لبنان ينتفض ‎لبنان".وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "الله يحميكي ويحمي لبنان".وعلق أخر عليها قائلاً: ‏"‎نعم الوفاء للوطن طول عمرك وفيه بأجمل فنانة الله ينصر لبنان ويفك ازمتها يارب" .وعلى صعيد أخر يتظاهر ألاف اللبنانيين احتجاجا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية.وشاركت "الزغبي" في العديد من الألبومات منها بلاقيه في زماني ، حبيت يا ليل ، مالوم ، الليالي ، طول عمري ، اللي اتمنيته ، ياما قالوا ، عينيك كدابين ، معرفش ليه.وتستعد "الزغبي" لإحياء حفلاً غنائيا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض ، في 28 نوفمبر ، تحت رعاية "تركي الشيخ" رئيس الهيئة العامة للترفيه.