محافظ قنا: مصر الخير تعالج 2168 رأس ماشية بفرشوط

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة وبالتنسيق مع معهد البحوث التناسلية التابع لوزارة الزراعة، نظمت قافلة بيطرية بقريتي الحاج سلام والدهسة بمركز فرشوط لإتاحة الفرصة لصغار الفلاحين من إجراء الكشف البيطري علي ماشيتهم وتقديم العلاج المجاني لها وكذلك تحصينها ضد الأمراض المختلفة.



وأوضح الهجان أن أعمال القافلة تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئيسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن النائية والمحرومة بهدف زيادة الوعي البيطري بين صغار المزارعين وتفادي أخطار الأمراض من أجل زيادة وتنمية الثروة الحيوانية لافتا إلى أن أعمال القافلة بالقريتين أسفر عنها علاج وتحصين 2168 رأس ماشية.



وأشاد محافظ قنا بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مع ما تقوم به المؤسسات الحكومية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن القنائي مثمنا من دورها في تقديم أفضل درجات الرعاية الصحية البيطرية وتوفير الكشف والعلاج بالمجان للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.



وأكد الهجان، ضرورة تكثيف كافة الجهود بمختلف القطاعات وتسخير جميع الإمكانيات من أجل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وتحقيق التنمية المنشودة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

