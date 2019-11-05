جدول مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 5/11/2019.. المواعيد والقنوات الناقلة





ننشر لكم جدول مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء الموافق 5/11/2019 والقنوات الناقلة للمباريات التي ستقام اليوم في تمام الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة.





مباريات دوري أبطال أوروبا





ليفربول ضد جينك

برشلونة ضد سلافيا براج

تشيلسي ضد أياكس

بوروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان

مباراة زينيت سان بطرسبرج ضد لايبزيج

مباراة فالنسيا ضد ليل

مباراة نابولي ضدريد بول سالزبورج

مباراة ليون ضد بنفيكا





مباراة برشلونة وسلافيا براج.. دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو، الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسلافيا براج

يتم عرض المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، من خلال شاشتها "beIN Sports HD1".





مباراة زينيت سان بطرسبرج ولايبزيج

تقام المباراة على ملعب جازبروم، في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات لناقلة للمباراة

تبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، من خلال شاشتها "beIN Sports HD5".





مباراة ليفربول وجينك في دوري بطال أوروبا اليوم

تقام مباراة ليفربول وجينك على ملعب أنفيلد، في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.





ليفربول وجينك.. القنوات الناقلة

تبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، من خلال شاشتها "beIN Sports HD2".





مباراة بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان

تقام مباراة بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان على ملعب سيجنال إدونا بارك، 10 مساءا بتوقيت القاهرة.





القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان

تبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، من خلال شاشتها "beIN Sports HD2".





مباراة تشيلسي وأياكس أمستردام

تقام مباراة تشيلسي وأياكس الهولندي على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.





القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وأياكس أمستردام

تبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، من خلال شاشتها "beIN Sports HD5".





مباراة فالنسيا وليل في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة على ملعب ميستايا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.





القنوات الناقلة لمبارة فالنسيا وليل

وتبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، من خلال شاشتها "beIN Sports HD3".





مباراة نابولي وريد بول سالزبورج

تقام المباراة على ملعب سان باولو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.





القناة الناقلة لمباراة نابولي وريد بول سالزبورج

وتبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، من خلال شاشتها "beIN Sports HD4".





مباراة ليون وبنفيكا

تقام المباراة على ملعب الأضواء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.





القنوات الناقلة لمباراة ليون وبنفيكا

وتبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، من خلال شاشتها "beIN Sports HD6".