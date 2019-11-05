عاجل | مفاجآت جديدة بشأن حالة الجو.. هل سيضرب الطقس السيئ مصر مرة أخرى؟ الأرصاد الجوية تجيب

هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانًا مهمًا، بشأن حالة الطقس المتوقعة على مدار الأيام المقبلة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وأكدت أن طقس اليوم الثلاثاء، معتدل من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للحرارة ليلًا.

"أمطار غزيرة، شبورة مائية، سيول، عواصف وأتربة"، تساؤلات عديدة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وسط حالة من القلق والترقب من قبل المواطنين ومتابعة هيئة الأرصاد الجوية.

وعن حالة طقس اليوم، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، ويوجد فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، ففي السواحل الشمالية الغربية 27 العظمى و18 الصغرى، و السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 20، و الوجه البحري والقاهرة 28 19، وجنوب سيناء والغردقة 31 22، و شمال الصعيد 29 16، و جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 19.





وعن حالة الطقس المتوقعة غدا الأرصاد، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الغد معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، و تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، ويوجد فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.



