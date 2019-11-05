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عاجل.. مصرع عنصر إجرامي مطلوب ضبطه في واقعة استشهاد رئيس مباحث قوص

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية، مصرع عنصر إجرامي خطر مطلوب ضبطه في واقعة استشهاد رئيس مباحث قوص في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط وبحوزته بندقية آلية وذخائر.

وأكدت وزارة الداخلية، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه استمرارا لجهود أجهزتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والعمل على ضبط المتهمين في واقعة استشهاد الرائد باسم فكري رئيس وحدة مباحث مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة، سبق اتهامه في عدد 20 قضية "إطلاق أعيرة نارية – مقاومة سلطات – سرقة سيارة بالإكراه – قتل – خطف"، ومحكوم عليه في القضايا الآتية: القضية رقم 2051/2013 جنايات مركز قفط "سلاح وذخيرة" بالسجن المؤبد، القضية رقم 3784/2013 جنايات مركز قفط "قتل عمد" بالسجن 15 سنة، القضية رقم 837/2013 جنايات قسم قنا "سلاح وإستعمال قوة" بالسجن 15 سنة، القضية رقم 11052/2013 جنايات مركز قنا "سرقة وسلاح" بالسجن 10 سنوات، عدد (4) قضايا جنح حبس (سرقة - تبديد - مشروبات كحولية)، بمزرعة مهجورة بالظهير الصحراوي بناحية طريق أسيوط / البحر الأحمر بدائرة قسم أسيوط الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار المذكور بوصول القوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلته القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرعه، حيث عثر بجواره على بندقية آلية وعدد 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
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مصرع عنصر اجرامي رئيس مباحث قوص اسيوط اخبار الحوادث

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