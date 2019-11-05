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محمود الضبع: تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق عامل جذب جيد للمستثمرين

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:57 ص
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الكاتب الصحفى محمود الضبع
الكاتب الصحفى محمود الضبع
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قال الكاتب الصحفي محمود الضبع، إن مشروعات الطرق المصرية، تعد منطومة متكاملة وركن أساسي لأي دولة، والركن الرئيسي لجذب الاستثمارات للدولة، مضيفا أنه خلال 5 سنوات ماضية تقدمت مصر 90 مركزا في مستوى كفاءة الطرق وجودتها العالمية، لتسهيل الاستثمار وتشجع المستثمر للاستثمار في الدولة. 


وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "TEN"، تقديم الإعلامي أحمد خيري، أن الدولة تستهدف تنفيذ 7000 كيلو متر ضمن المشروع القومي للطرق، تم تنفيذ فعلياً 5000 كيلو متر، وجار تنفيذ 2000 كيلو متر، فضلاً عن تطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بإجمالي 5000 كيلو متر، مضيفا أن معدلات الحوادث خلال الفترة من 2014 حتى 2018، انخفض عدد الحوادث خلال الفترة بنسبة 41,1%.


وتابع، أن فاتورة التخريب في 25 يناير يتحملة الشعب والدولة، مضيفا أن الكباري يستخدمها المواطن لمناطق تنزه على انحاء البلاد، ولابد من إجراء حازم لمن يقوم تخريب أي منشأة أو مؤسسة أو مشروعات قومية، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية يبثون فيديوهات مفبركة لزعزة المصريين، ولكن المصريين علموا أن الجماعات الإرهابية تفبرك الفيديوهات وأصبح تأثيرها عليهم معدوم. 


وأوضح الضبع، المشروعات القومية تطرح للمواطنين المشاركة في البورصة ورفع معنويات المواطنين، ولن تسمح لأي أحد المساس بها، مضيفا أن مردود المشروعات القومية على المواطنين إيجابي عليهم.
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الكلمات المفتاحية

مشروعات الطرق المصرية محمود الضبع مؤشر جودة الطرق

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