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حسام البدري يستجيب للضغوط ويدرس استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
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حسام البدري
حسام البدري
الفجر الرياضي
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يفكر المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري في استبعاد جميع لاعبي بيراميدز من قائمة معسكر الفراعنة .


يأتي ذلك لعدم ذهابهم إلى المعسكر بتعليمات من إدارة نادي براميدز اللاعبون هم ( عبدالله السعيد _ رجب بكار _ محمد حمدي _ إسلام عيسى _ محمد فاروق )

وقد قررت إدارة نادي بيراميدز بمنع اللاعبين للذهاب إلى معسكر منتخب مصر بداعي إن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة لم تراع مبدأ تكافؤ الفرص في إنهم يلاعبوا الزمالك بعد المعسكر وهو موقوف عنده بن شرقي وساسي ولجنة المسابقات وضعت انبي لمواجهة الزمالك.

رفض الفرنسي سبستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، إرسال لاعبيه الدوليين، الذين تم اختيارهم للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في بداية مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.


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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر منتخب غانا الاوليمبي حسام البدري بيراميدز

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