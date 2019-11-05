الحادث أشعل "تويتر".. هبوط اضطراري لطائرة رئيس بوليفيا

نفذت طائرة مروحية كانت تقل رئيس بوليفيا إيفو موراليس، هبوطا اضطراريا بعد تعرضها لعطل ميكانيكي، مما أثار شكوك أنصاره، خاصة بعد تعهد معارضين للرئيس الاطاحة به قريبا.

وقال الجيش البوليفي، اليوم الثلاثاء، في بيان له ، إن الحادث أشعل التوتر في البلاد التي تشهد منذ أسبوعين تظاهرات معارضة للرئيس اليساري منذ إعادة انتخابه لولاية جديدة في انتخابات مثيرة للجدل والخلافات.

وأكد الجيش البوليفي، ان الحادث لم يسفر عن إصابة أي شخص، مضيفًا أن الخلل الميكانيكي حدث عندما كانت الطائرة تقلع من قرية في جبال الأنديز، حيث كان موراليس يفتتح طريقا جديدا. وانتشر مقطع فيديو للحادث بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال موراليس بعد أن استأنف عمله في مقر الحكومة في تغريدة على تويتر: "أخوتي، اليوم بعد افتتاح طريق في كولكويري تعرضنا لحادث في المروحية، سيتم التحقيق فيها بشكل مناسب". ولفتت القوات الجوية الى انها تحقق في أسباب العطل.

وأوضح سلاح الجو البوليفي، أن الطائرة المروحية من طراز اي سي-145 "تعرضت لعطل في مروحة الذيل أثناء الإقلاع، ما استدعى هبوطها اضطراريا".

وكان لويس فيرناندو كاماتشو أحد زعماء المعارضة المحافظة في منطقة سانتا كروز الشرقية قد هدد السبت "باتخاذ إجراء حاسم" ليلة الاثنين لإبعاد موراليس عن السلطة.

ووصف وزير الداخلية السابق هوغو مولديز حادث المروحية في تغريدة على تويتر بأنه "هجوم إجرامي". واتهم الرئيس موراليس خصومه بالتخطيط للقيام بانقلاب ضده.

واجتاحت الاضطرابات الدامية هذه الدولة في أميركا الجنوبية منذ انتخاب موراليس في 20 أكتوبر لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس قائلين إن الانتخابات مزورة.