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إلهام شاهين تشيد بجمعية "تكاتف" الخيرية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:53 ص
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إلهام شاهين
إلهام شاهين
هبة أحمد
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أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة لما تقوم به جمعية "تكاتف"، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت إلهام صورة جديدة لها، ظهرت فى الصورة وهى بجانب عدد كبير من أطفال الجمعية، وعلقت على الصورة قائلة :"التقدير و الإحترام لجمعية تكاتف التى تسعى لغد أفضل و تهتم ببناء شخصية الإنسان المصرى، شكرا د. حسام بدراوى على إهتمامك بالتعليم و التربيه الصحيحة لأطفالنا و تنمية مواهبهم الرياضية و الفنية، التعليم الصحيح هو النواة الأساسية للتقدم فى جميع المجالات، د. حسام أنت مثال للوطنية و الإنتماء بمعناهم الحقيقى، و بالفعل لا بالكلام نحن فخورين بك و بما تفعله من أجل مصر".


وفى سياق آخر، تبدأ الفنانة إلهام شاهين فى تصوير فيلمها الجديد "حظر تجول"، وذلك فى منتصف نوفمبر القادم.


والفيلم يشارك فى بطولته كلا من إلهام شاهين، أمينة خليل،والفيلم من إخراج أمير رمسيس، ولم يتم الإعلان عن باقى الأبطال حتى الآن .


وفى سياق مختلف، يذكر أن الفنانة إلهام شاهين تغيبت عن السينما حوالى ثلاث سنوات، ويشار أن آخر أعمالها فيلم "يوم للستات" الذى شاركت فى بطولته بجانب كلا من من نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى.

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