ليبيا: من المتوقع أن تصل حالات الإصابة بداء الليشمانيات إلى 2000 هذا الموسم

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، إنه من المتوقع أن تصل حالات الإصابة بداء الليشمانيات هذا العام إلى عام 2000.





وأكد النجار توافر العلاج المناسب لهذا الموسم.



وصرح النجار: "وفر قسم الإمدادات الطبية ما يصل إلى 5000 حقنة لعلاج داء الليشمانيات الذي غمر المنطقة منذ سنوات".



وقدمت منظمة الصحة العالمية 1200 حقنة، مما يشير إلى أن عدد الحالات في مدينة تاورغاء نفسها تجاوز 1100 حالة، بينما من المتوقع حدوث 1000 حالة أخرى في المنطقة الغربية خلال الفترة القادمة.



وقالت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق في يناير الماضي، إنها سجلت خمسة آلاف حالة إصابة، على الأقل، بداء اللشمانيا في ليبيا خلال ستة أشهر.



وقال مدير إدارة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أحمد القراري لـ«فرانس برس» إن عدد «الحالات المسجلة المستهدفة بالعلاج بلغ 5 آلاف خلال الأشهر الستة الماضية»، موضحا أن «أغلب الإصابات سُجلت في المناطق الواقعة بين مدينة مصراتة (200 كلم شرقي طرابلس) ومدينة تاورغاء الواقعة 40 كلم جنوب شرق مصراتة».



وأضاف: أن «رقم خمسة آلاف قد يكون أقل من الواقع بسبب وجود عدد من الإصابات لم تسجل نظرا لعدم رغبة البعض في العلاج».



ما هو داء اللشمانيا

ويمكن أن «يكون داء الليشمانيا في شكل تقرحات بالأحشاء وهو مميت إذا لم يعالج أو في شكل جلدي يمكن ان يخلف جروحا لا تندمل أو حتى حالات إعاقة شديدة»، وتنتقل العدوى بهذا الداء إلى البشر بلسعة نوع من الذباب، بحسب منظمة الصحة العالمية.



وهذا الداء الذي لا يوجد له حاليا أي لقاح ينتشر في حالات تحرك السكان القسري أو سوء التغذية أو السكن في أماكن غير صحية.



وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2018 هناك سنويا في العالم ما بين 700 الف ومليون مصاب جديد بداء الليشمانيا تؤدي إلى وفاة ما بين 20 الفا و30 الف شخص.



فيما كانت وزارة الصحة استلمت في بداية العام شحنة من دواء مرض الليشمانيا قادمة من الهند.