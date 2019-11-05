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قطاع البنوك يقد بورصة الكويت للتراجع بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:31 ص
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت تعاملات  جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاتصالات ، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.64% خاسراً 36.540 نقطة ليصل إلى مستوى 5654.86 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.67% خاسراً 41.230 نقطة ليصل إلى مستوى 6135.59 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.59% خاسراً 28.160 نقطة ليصل إلى مستوى 4721.06 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت في مستهل التعاملات على 133.4 مليون سهم بقيمة 16.1 مليون دينار كويتى عبر 4872 صفقة.
 
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.43%، ثم قطاع  الخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.69%.
 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فق جاء سهم " شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.76%، تلاه شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 8.77%، ثم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 7.27%، فيما تصدر سهم "مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.39% ثم شركة سنام العقارية بنسبة 10%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.70%.
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