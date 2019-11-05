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تعديل في قائمة غانا لأمم إفريقيا تحت ٢٣ عام

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
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قائمة غانا لأمم إفريقيا تحت ٢٣ عام
قائمة غانا لأمم إفريقيا تحت ٢٣ عام
علي نبوي
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قرر إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي اجراء تعديل على قائمة فريقه قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما التي تقام في مصر خلال الفترة من ٨ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري.

وانضم عباس عيسى مهاجم أينتراخت فرانكفورت للقائمة بدلا من روبا منساه مهاجم ناشفيل الأمريكي الذى غاب عن معسكر غانا في القاهرة لارتباطات خاصة بفريقه الأمريكي.

ووصلت بعثة غانا القاهرة أمس استعدادا للمشاركة في البطولة حيث ينافس النجوم السوداء في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر والكاميرون ومالي، حيث سيخوض أول مبارياته أمام الأسود الكاميرونية الجمعة المقبل على أن يلتقى مع الفراعنة الاثنين المقبل، قبل أن يختتم المجموعة بلقاء النسور.

وفي المجموعة الثانية تتنافس منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى ترتيب البطولة النهائي.
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الكلمات المفتاحية

منتخب غانا الاوليمبي قائمة غانا لأمم إفريقيا تحت ٢٣ عام المالي

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