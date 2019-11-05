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قناة محمد رمضان على اليوتيوب تتجاوز الـ 2 مليار مشاهدة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
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محمد رمضان
محمد رمضان
نور طلعت
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أطلق الفنان محمد رمضان، لقب جديد علي نفسه وهو "الفنان الأعلي مشاهدة علي يوتيوب في الشرق الأوسط" حيث تخطت جميع مقاطع فيديوهاته وكليباته عبر قناته بموقع الفيديوهات العالمي، حاجز الـ2 مليار مشاهدة وبهذا الرقم يكون بالفعل صاحب الأعلي مشاهدة عبر"يوتيوب".


واحتفل "رمضان" بهذه المناسبة حيث نشر صورة له، مدونا علي ملابسه "محمد رمضان" ورقم"1" وعلق عليها قائلا: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت ٢مليار و٢٠٠مليون مشاهدة.. الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط".


في سياق أخر طرح رمضان، مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الأخيرة "السلطان"، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالتعاون مع الأنفلونسير الشابة نور ستارز، وحقق الفيديو كليب نسب مشاهدة عالية حيث تقترب من 9 مليون.

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الكلمات المفتاحية

محمد رمضان يوتيوب محمد رمضان حذف كليب انساي أغنية إنساي

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