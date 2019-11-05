قناة محمد رمضان على اليوتيوب تتجاوز الـ 2 مليار مشاهدة







واحتفل "رمضان" بهذه المناسبة حيث نشر صورة له، مدونا علي ملابسه "محمد رمضان" ورقم"1" وعلق عليها قائلا: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت ٢مليار و٢٠٠مليون مشاهدة.. الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط".





في سياق أخر طرح رمضان، مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الأخيرة "السلطان"، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالتعاون مع الأنفلونسير الشابة نور ستارز، وحقق الفيديو كليب نسب مشاهدة عالية حيث تقترب من 9 مليون.

