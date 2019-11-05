مؤشر سوق البحرين المالي يتراجع هامشياً مع بداية التعاملات

سوق البحرين المالي

إستهلت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع علي تراجع هامشي ، حيث هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالى بنسبة 0.03% خاسراً 0.45 نقطة ليصل إلى مستوى 1520.26 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الصناعة والاستثمار ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 290.3 ألف دينار.

وقاد قطاع الصناعة التراجع ببورصة البحرين، بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم شركة بى.أم.أم.أى بنسبة 0.25%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.