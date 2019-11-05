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مؤشر سوق البحرين المالي يتراجع هامشياً مع بداية التعاملات

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
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بورصة البحرين
بورصة البحرين
نيفين سمير
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سوق البحرين المالي 


إستهلت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع علي تراجع هامشي ،  حيث هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالى بنسبة 0.03% خاسراً 0.45 نقطة ليصل إلى مستوى 1520.26 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الصناعة والاستثمار ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 290.3 ألف دينار.
 
وقاد قطاع الصناعة التراجع ببورصة البحرين، بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم شركة بى.أم.أم.أى بنسبة 0.25%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
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