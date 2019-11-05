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"الأعلى للأثار": افتتاح المتحف المصري الكبير نهاية 2020

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:29 ص
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الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن شوارع لندن من قطارات ومحطات مترو ومحلات وكابين التليفونات تتزين ببوسترات لقناع توت عنخ آمون دعاية لمعرضه الذي تم افتتاحه بداية الشهر الجاري، وهناك 285 ألف تذكرة تم بيعها قبل افتتاح معرض توت عنخ آمون في لندن، واختيار توقيت المعرض ليتواكب مع ذكري اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في 4 نوفمبر من كل عام.

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن تواكب بورصة لندن للسياح العالمية مع هذا المعرض، والتي يتم الترويج خلالها للمتحف المصري الكبير الذي يترقب العالم أجمع افتتاحه؛ للتأكيد على أنه ولأول مرة تعرض جميع مجموعة آثار توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير، وأن الدعاية التي تعرض في بورصة لندن تعرض لآخر مرة لآثار توت عنخ أمون قبل عودته النهائية لعرضها بالمتحف المصري الكبير الذي سيفتتح في نهاية عام 2020.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن بورصة لندن لا يتم عرض قطع أثرية أصيلة بها، وإنما يتم عرض قطع مقلدة للدعاية فقط، مشددًا على أن الإقبال على الجناح المصري ببورصة لندن للسياحة العالمية كبيرة جدًا وغير مسبوق.
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