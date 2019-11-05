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أمطار شديدة وعواصف جوية.. ما هي "نوة المكنسة" التي تضرب مصر قريبًا؟

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:24 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فرحات
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تستعد مصر، وبالتحديد الإسكندرية والمدن الساحلية، لاستقبال نوة المكنسة، والتي من المقرر لها أن تبدأ منتصف نوفمبر الجاري وتستمر حتى 4 أيام، مصاحبة بأمطار شديدة، وعواصف شديدة، وانخفاض ملحوظ في درجة الحراراة؛ وذلك وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وسميت النوة بـ"المكنسة"، لأنها تكنس البحر نتيجة لوجود تيارات بحرية شديدة، فيما يصاحبها انخفاض شديد في درجة الحرارة، وهطول أمطار غزيرة، وهبوب رياح باردة.

ظاهرة متكررة
في تصريحات صحفية لـ"محمود شاهين"، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال إن نوة المكنسة معروفة وهي ظاهرة تتكرر كل عام، كما أنه توجد نوات أخرى بخلاف المكنسة على مدار العام، فيما تستمر لمدة 3 أيام بداية من بعد غدِ الأربعاء وحتى نهاية الجمعة، كما أن هذه النوات تحدث في توقيتات معينة من العام، وليس بالضرورة أن تصاحب هذه النوات موجات طقس عنيفة سواء متعلقة بالأمطار أو الرياح "مش لازم حاجة سيئة تحصل وقت النوة".

وفي أحيان كثيرة تأتي هذه النوات دون أن تكون مصحوبة بتغيرات في حالة الطقس كما أنها لا تضرب مختلف المحافظات المصرية، ولكنها تكون مركزة في منطقة الإسكندرية وساحل البحر المتوسطإلى وجود توابع لنوة المكنسة تكون في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

رفع الاستعدادات
في الوقت ذاته، ترفع الأجهزة التنفيذية استعدادتها المكثفة لاستقبال أشد النوات حيث تعد المكنسة من النوات شديدة الأمطار خاصة مع التغيرات المناخية التي حدثت هذا العام وتسببت في تقلبات مناخية شديدة، حيث تحتاج الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي لأكثر من 10 أيام لتطهير الشنانيش وإزالة المخلفات وإجراء التجارب مرة أخرى والمحاكاة والانتهاء من أكثر من مشروع قبل بداية نوه المكنسة.

وعلى الرغم من أن نوات الشتاء تكون قاسية علي الإسكندرية، إلا أن السكندريين يعشقون النوات ويحفظون أسماءها عن ظهر قلب وينتظرون التنزه في النوات وشدة الأمطار وخروج مياه البحر إلى الشوارع.

من جانبة يقول اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إن سيارات الشفط ستبدأ كافة الاستعدادت والتطهير وإزالة كافة الأضرار الناتجة عن النوة التى شهدتها المدينة ودراسة كافة البؤر الساخنة من أجل تفادي ما حدث والعمل على الاستعداد الكامل لنوة المكنسة، التي تعتبر واحدة من أشد النوات على المدينة الساحلية.

كيف يواجه الأهالي النوة؟
المهندسة وفاء السيد، مدير عام إدارة الصرف الصحي بحي الجمرك بالإسكندرية، قدمت عدة نصائح للأهالي وأصحاب المحال التجارية لحمايتهم من الغرق، تحسبًا لارتفاع منسوب مياه الأمطار في الشوارع، وتتمثل هذه النصائح في وضع عدد من شكائر الرمال في الجهة الأمامية المقابلة للمحل التجاري أو أمام المنازل، والتي يمكن أن تمتص المياه بنسبة كبيرة وقت سقوط الأمطار، ورفع درجة رصيف المحل التجاري بدرجة رصيف الشارع، أو رفع درجة زائدة عن مستوى الشارع..

كما يجب تصميم مواسير للصرف الصحي بشكل معين، حيث إنه لابد من تصريف المياه إلى خارج المنشأة التجارية، والتأكد من تصريف مياه الأمطار أول بأول بواسطة عمال الصرف الصحي المنتشرين أيام النوات في شوارع الأحياء.

وفي حالة التعرض لأي من تلك الأضرار التي نوهت عنها المحافظة، يجب الاتصال الفوري بالأرقام التي خصصتها لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل السريع معها.

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الكلمات المفتاحية

نوة المكنسة ميناء الإسكندرية اخبار مصر إدارة الصرف الصحي

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