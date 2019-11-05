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مقتل "فران أوسيم".. جريمة جديدة بطلها الأب والشقيق.. و"المخدرات" كلمة السر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أفاد مصدر داخل النيابة، في واقعة تعدي الأب على نجله الذي يدعى "ح.عزت" والبالغ من العمر 22 عامًا ويعمل فران بقرية برطس بأوسيم، بأن الابن كان يتعاطى المخدرات ويصرف نقود عمله عليها، فقام الأب البالغ من العمر 49 عامًا، باستدراجه للمنزل لتأديبه وضربه ضربًا مبرحًا محدثًا إصابته بكدمات وسحجات متفرقة في جسده، حتى يصرف عن هذا الفعل، وقام بخنقه بمساعدة شقيقه حتى سقط جثة هامدة، وعلى الفور حاول إنقاذه ونقله للمستشفى.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، بورود إشارة من مستشفى أوسيم المركزي بوصول "ح.ع" 22 سنة، مقيم بقرية برطس بنطاق المركز، جثة هامدة، ووجود آثار تعذيب بجسده وخنق حول رقبته.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص والمعاينة والتقابل مع والده، قرر أن نجله، كان يتعاطي المخدرات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

قتل فران اوسيم اخبار الحوادث

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