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من داخل الطائرة.. ريهام عبد الغفور تعلن عن سفرها للمشاركة فى موسم الرياض

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
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ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور
هبة أحمد
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تحرص الفنانة ريهام عبد الغفور، على مشاركة محبيها صور من اليوميات الخاصة بها، وتهتم أيضا بالتفاعل معهم من خلال خاصية التعليقات، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت ريهام صورة جديدة لها، ظهرت فى الصورة وهى داخل الطائرة، وترتدى جاكيت جينز "مقطع" على أحدث صيحات الموضة، وارتدت عقد بسيط فى رقبتها، وارتدت نظارة شمس باللون الأسود، وظهرت بتسريحة شعر جديدة، وعلقت على الصورة قائلة :"موسم الرياض".

وفى سياق آخر، يستعد فريق عمل مسرحية "الملك لير" لعرض المسرحية غدا، وذلك ضمن فاعليات موسم الرياض بالسعودية.


قصة مسرحية الملك لير

تدور أحداث الملك لير حول ملك بريطانيا الذى ينساق عقله إلى الجنون، متأثرا بما فعلته فيه ابنتيه، وكان الملك لير قد قرر أن يُقسم ما يمتلكه بين أبناءه الثلاثة جونريل و ريجان و كورديليا، وتبدأ جونريل، وريجان فى مدحه، تقوم ابنته الصغرى كورديليا بالحديث بصدق فيغضب الملك، ويقوم بمنعهم من كل شئ، ولكن يعجب بصدقها ملك فرنسا الذي كان تقدم لخطبتها ويقرر الزواج منها بالرغم من حرمانها من مُلك وثروات أبيها ملك إنجلترا، وتتوالى أحداث المسرحية.

أبطال مسرحية الملك لير

 والمسرحية بطولة كلا من الفنان القدير يحيي الفخرانى، ريهام عبد الغفور، هبة مجدى، مجدى كامل، أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقى، أحمد عزمي، نضال الشافعي، ويقوم بأداء الموسيقي التصويرية الموسيقار مصطفى الحلواني، تصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، و إخراج تامر كرم، ترجمة د. فاطمة موسى.
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الكلمات المفتاحية

مسرحية الملك لير ريهام عبدالغفور

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