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حساب المواطن يوضح أهمية تسجيل العنوان الوطني في البرنامج
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:21 ص
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أعلن حساب المواطن عن أهمية تسجيل العنوان الوطني في البرنامج، حيث ورد لصفحة "خدمة المستفيدين" التابعة لحساب المواطن على موقع "تويتر" سؤالًا من مستحق بهذا الشأن، حيث قال: " انا عمري 24 سجلت بحساب المواطن هل العنوان الوطني ضروري في التسجيل؟".
وأجاب حساب المواطن قائلًا: "أهلاً بك ،يتم إضافة العنوان الوطني المرتبط بهوية المستفيد الرئيسي وفي حال عدم توفر عنوان وطني بإمكانك اختيار (لايوجد) في بيانات العنوان واستكمال عملية التسجيل ، نسعد بخدمتك".
أهلاً بك ،يتم إضافة العنوان الوطني المرتبط بهوية المستفيد الرئيسي وفي حال عدم توفر عنوان وطني بإمكانك اختيار(لايوجد)في بيانات العنوان واستكمال عملية التسجيل ، نسعد بخدمتك.— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 5, 2019
ويذكر أن حساب المواطن يقدم صفحة "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر"، وذلك للرد على جميع استفسارات المواطنين، وتعمل الصفحة على مدار أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا وإلى الساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية، كما يقدم البرنامج أيضًا خدمة صوتك مسموع عبر رقم جوال 19912.
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