حساب المواطن يوضح أهمية تسجيل العنوان الوطني في البرنامج

أعلن حساب المواطن عن أهمية تسجيل العنوان الوطني في البرنامج، حيث ورد لصفحة "خدمة المستفيدين" التابعة لحساب المواطن على موقع "تويتر" سؤالًا من مستحق بهذا الشأن، حيث قال: " انا عمري 24 سجلت بحساب المواطن هل العنوان الوطني ضروري في التسجيل؟".





وأجاب حساب المواطن قائلًا: "أهلاً بك ،يتم إضافة العنوان الوطني المرتبط بهوية المستفيد الرئيسي وفي حال عدم توفر عنوان وطني بإمكانك اختيار (لايوجد) في بيانات العنوان واستكمال عملية التسجيل ، نسعد بخدمتك".





أهلاً بك ،يتم إضافة العنوان الوطني المرتبط بهوية المستفيد الرئيسي وفي حال عدم توفر عنوان وطني بإمكانك اختيار(لايوجد)في بيانات العنوان واستكمال عملية التسجيل ، نسعد بخدمتك. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 5, 2019



