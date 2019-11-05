عاجل.. محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول ضد جينك اليوم

أصبحت مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد جنك اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والتي تقام على استاد آنفيلد الخاص بالريدز.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية عن أن النجم المصري لا يزال متأثراً بالإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مشاركته في مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي وذلك رغم مشاركته في التدريبات الأخيرة.

ولم يتمكن محمد صلاح من المشاركة في مباراة مصر وبتسوانا الودية، بجانب مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الشهر الماضي بسبب الإصابة.

وتجددت إصابة صلاح في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وتوتنهام، التي انتهت بفوز "الريدز" 2-1، ضمن منافسات الدوري، ليغيب عن المشاركة أمام أرسنال ضمن منافسات دور 16 بمسابقة كأس الرابطة.