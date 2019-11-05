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قبل طرحها بالأسواق.. إحباط ترويج نصف طن من حلوى المولد النبوي بالجيزة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:18 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أحبط رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، ترويج نصف طن حلوى المولد النبوي الشريف، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري وأخطر مدير أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة مفاده بتمكن العميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، والضباط بالإدارة من ضبط "سامح.م.ح"، 42 سنة، المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوي، مقيم بالقاهرة، بعد ورود معلومات أكدتها التحريات تفيد بإنتاج حلوى المولد النبوي الشريف بخامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري، وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وتم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت الشركة المشار إليها حيث أمكن ضبط المتحري عنه وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على 320 علبة حلوى مشكل زنة الواحدة كجم مجهولة المصدر، 180 علبة حلوى مشكل زنة الواحدة 2 كجم مجهولة المصدر، 2 جوال معبأين سكر، 3 جوال معبأين سكر، 6 جوال معبأين حمص، 5 جوال معبأين نشا، 13 جوال معبأين ملبن، 12جوال معبأين حمص اقراص، 16 جوال معبأين جوز هند، 12 جوال معبأين ملبن احمر، 14 جوال معبأين فولية غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام.

وبلغ إجمالي المضبوطات 480 كجم حلوى المولد النبوي الشريف غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تقنين الإجراءات حياله بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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