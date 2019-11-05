مجلس جامعة بنها يوافق على تشكيل لجنة الجوائز

وافق مجلس جامعة بنها، في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس علي تشكيل لجنة لجوائز الجامعة تضم نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث رئيسا والدكتور عادل عدوي مقررا وعضوية كل من الدكتور ماهر حسب النبي خليل في مجال علوم الحياة والدكتور أحمد سليمان حزين في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية والدكتور علاء السيد أمين في مجال العلوم الاساسية والدكتور أشرف توفيق شمس الدين في مجال العلوم الإنسانية



وقال الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على قطاع الدرسات العليا والبحوث، ان اللجنة سوف تقوم بادارة عملية اختيار المحكمين من أعضاء اللجان العلمية الدائمة في مجال تخصص كل جائزة بالإضافة إلى تلقي نماذج التقييم وحتى العمليات الخاصة بإعلان النتيجة مشيرا إلى أن اللجنة سوف تستمر في عملها لمدة عامين من تاريخ اعتماد مجلس الجامعة.



وأشار الجيزاوي إلى أنه تم فتح باب التقدم لهذة الجوائز بداية من شهر أكتوبر حتي نهاية ديسمبر من كل عام.

