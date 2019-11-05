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فيسبوك تعلن عن شعار جديد خاص بالعلامة التجارية (فيديو)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
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Facebook
Facebook
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أعادت شركة Facebook الأمريكية تصميم الشعار الخاص بالعلامة التجارية ليصبح من السهل على المستخدمين التمييز بين شعار الشركة والشبكة الاجتماعية التي تحمل نفسه الاسم، جاء ذلك في بيان نشرته  إدارة فيسبوك أمس الاثنين على صفحة المعلومات الرسمية الخاصة بها.

وأكمل البيان، إننا نقوم بتحديث علامتنا التجارية للشركات لجعل الاختلافات في منتجات Facebook أكثر وضوحًا، نقدم شعار الشركة الجديد ونفصل شركة Facebook عن تطبيق Facebook، الذي سيحتفظ بتصميمه"، في الشعار الجديد، يتم كتابة اسم الشركة بالكامل بأحرف كبيرة، وهو خط تم إنشاؤه خصيصًا لـ Facebook، على العكس من ذلك، فإن شعار الشركة لشبكة اجتماعية، مكتوب بشكل حصري بالأحرف الصغيرة.

حسب البيان، سيتم استخدام شعار الشركة المحدّث بشكل أساسي في وصف خدماتها ومنتجاتها الأخرى، لذا، سيظهر شعار الشركة "from Facebook"، على صفحات البدء في Instagram و WhatsApp وغيرها.

تم تأسيس Facebook في 4 فبراير 2004 من قبل مارك زوكربيرج وزملائه الثلاثة الطلاب أثناء دراستهم في جامعة هارفارد. الشبكة الاجتماعية التي تحمل نفس الاسم هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم. وفقًا للتقديرات الحديثة ، يتجاوز إجمالي عدد جمهورها الشهري 2.4 مليار مستخدم، كما هو مذكور في الشركة، يستخدم أكثر من 2.7 مليار شخص في العالم مرة واحدة على الأقل شهريًا بعض خدماتها. تحتوي هذه القائمة على شبكات التواصل الاجتماعي Facebook و Instagram وكذلك تطبيقات WhatsApp و Messenger.


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