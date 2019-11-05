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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-11-2019.. استقرار المعدن الاصفر خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:18 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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اسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت اسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5 -11-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية حيث سجل سعر الذهب حالة من التراجع خلال تعاملات أمس الاثنين، وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الذهب في محلات الصاغة خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس وجاءت على النحو التالى:

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل   587.10 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 684.95 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 782.78 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,480 جنيها.

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

771 إلى 774

عيار 22 

707 إلى 709

عيار 21

675 إلى 677

عيار 18

579 إلى 580

عيار 14

450 إلى 451

عيار 12

386 إلى 387

الاونصة

23.991 إلى 24.063

الجنيه الذهب

5,400 إلى 5,416

الكيلو

771.429 إلى 773.714


سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
تراجع اسعار الذهب خلال تعاملات أمس الإثنين 

شهدت أسعار الذهب حالة من التراجع خلال تعاملات سوق الصاغة أمس الإثنين بقيمة تراجع وصلت إلى 3 جنيهات في العيار الواحد، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 587.10 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر684.95 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 782.78  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,480 جنيه.

 سعر الذهب على مستوى العالم 

استقرت اسعار الذهب على الميستوى العالمس خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وكانت الاسعار تراجعت خلال تعاملات امس حيث انخفضت العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 30 سنتاً ليسجل 1511.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1517.10 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات، وانخفض سعر التسليم الفوري  للذهب بنسبة 0.4 بالمائة بحلول الساعة 6:53 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1508.40 دولار للأوقية.

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