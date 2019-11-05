سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-11-2019.. استقرار المعدن الاصفر خلال التعاملات الصباحية

استقرت اسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5 -11-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية حيث سجل سعر الذهب حالة من التراجع خلال تعاملات أمس الاثنين، وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الذهب في محلات الصاغة خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس وجاءت على النحو التالى:

تراجع اسعار الذهب خلال تعاملات أمس الإثنين





شهدت أسعار الذهب حالة من التراجع خلال تعاملات سوق الصاغة أمس الإثنين بقيمة تراجع وصلت إلى 3 جنيهات في العيار الواحد، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 587.10 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر684.95 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 782.78 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,480 جنيه.





سعر الذهب على مستوى العالم



