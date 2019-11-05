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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-11-2019.. استقرار المعدن الاصفر خلال التعاملات الصباحية
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:18 ص
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اسعار الذهب اليوم في مصر
استقرت اسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5 -11-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية حيث سجل سعر الذهب حالة من التراجع خلال تعاملات أمس الاثنين، وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الذهب في محلات الصاغة خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس وجاءت على النحو التالى:
اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 587.10 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 684.95 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 782.78 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,480 جنيها.
اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
771 إلى 774
عيار 22
707 إلى 709
عيار 21
675 إلى 677
عيار 18
579 إلى 580
عيار 14
450 إلى 451
عيار 12
386 إلى 387
الاونصة
23.991 إلى 24.063
الجنيه الذهب
5,400 إلى 5,416
الكيلو
771.429 إلى 773.714
سعر الذهب اليوم في مصر
تراجع اسعار الذهب خلال تعاملات أمس الإثنين
شهدت أسعار الذهب حالة من التراجع خلال تعاملات سوق الصاغة أمس الإثنين بقيمة تراجع وصلت إلى 3 جنيهات في العيار الواحد، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 587.10 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر684.95 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 782.78 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,480 جنيه.
سعر الذهب على مستوى العالم
استقرت اسعار الذهب على الميستوى العالمس خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وكانت الاسعار تراجعت خلال تعاملات امس حيث انخفضت العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 30 سنتاً ليسجل 1511.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1517.10 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات، وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.4 بالمائة بحلول الساعة 6:53 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1508.40 دولار للأوقية.
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