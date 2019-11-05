أول الرافضين لتدريب بايرن ميونيخ

رد تين هاجم المدير الفني لنادي أياكس أمستردام الهولندي على وجوده ضمن المرشحين لتدريب بايرن ميونيخ الألماني عقب رحيل مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش.





وأكد تين هاج أنه مستمر مع أياكس أمستردام لهذا الموسم ولا يخطط إلى الرحيل لبايرن ميونيخ تحت أي ظرف من الظروف.





ووضعت الصحف الألمانية اسم المدرب الشاب (49 عاماً) ضمن المرشحين للجلوس على مقعد المدير الفني للعملاق البافاري الذي أنهى بالتراضي علاقته بكوفاتش عقب الخسارة الثقيلة أمام إينتراخت فرانكفورت 1-5 في "البوندسليغا"، لاسيما وأنه أشرف على تدريب الفريق الرديف لبطل ألمانيا بين عامي 2013 و2015.





ورغم نفي تين هاج الأمر، إلا أنه أقر بأن مجرد اهتمام "البافاري" به يجعله مسروراً، ولم يصرح في الوقت ذاته إن كانت إدارة البايرن تواصلت معه لتدريب الفريق في الوقت الحالي.





وقال المدرب الذي يمتد عقده مع أياكس حتى منتصف 2022: "البايرن فريق رائع.. قضيت سنوات رائعة هناك، وسيظل هذا النادي في قلبي، ولكن تركيزي حالياً مع أياكس".