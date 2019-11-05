Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول الرافضين لتدريب بايرن ميونيخ

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:36 ص
Advertisements
تين هاج
تين هاج
الفجر الرياضي
Advertisements
رد تين هاجم المدير الفني لنادي أياكس أمستردام الهولندي على وجوده ضمن المرشحين لتدريب بايرن ميونيخ الألماني عقب رحيل مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش.

وأكد تين هاج  أنه مستمر مع أياكس أمستردام لهذا الموسم ولا يخطط إلى الرحيل لبايرن ميونيخ تحت أي ظرف من الظروف.

ووضعت الصحف الألمانية اسم المدرب الشاب (49 عاماً) ضمن المرشحين للجلوس على مقعد المدير الفني للعملاق البافاري الذي أنهى بالتراضي علاقته بكوفاتش عقب الخسارة الثقيلة أمام إينتراخت فرانكفورت 1-5 في "البوندسليغا"، لاسيما وأنه أشرف على تدريب الفريق الرديف لبطل ألمانيا بين عامي 2013 و2015.

ورغم نفي تين هاج الأمر، إلا أنه أقر بأن مجرد اهتمام "البافاري" به يجعله مسروراً، ولم يصرح في الوقت ذاته إن كانت إدارة البايرن تواصلت معه لتدريب الفريق في الوقت الحالي.

وقال المدرب الذي يمتد عقده مع أياكس حتى منتصف 2022: "البايرن فريق رائع.. قضيت سنوات رائعة هناك، وسيظل هذا النادي في قلبي، ولكن تركيزي حالياً مع أياكس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوفاتش تين هاج تدريب بايرن ميونيخ ‏بايرن ميونيخ

أخبار تهمك

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يوم

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ ساعة الا ربع

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

منذ حوالي 3 ساعات

انفراجة في أزمة سد النهضة وتعهد لدونالد ترامب.. "تصريحات مهمة للرئاسة"

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. بيان مهم لرئاسة الجمهورية

منذ أقل من ساعتين

"التنمية المحلية": استثناء هذه المناطق من استبدال الـ"توك توك" بسيارات الـ"فان"

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار وسحب وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

انخفاض سعر سلعة مهمة في الشتاء بعد تراجع الدولار

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"زيدان" مطلوب لتدريب بايرن ميونيخ

"فينجر" مطلوب لتدريب بايرن ميونيخ

فينجر يقترب من تدريب بايرن ميونيخ بعد مباراة بنفيكا

أهداف مباراة - بايرن ميونيخ 3 × 0 نورنبيرج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 ص

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

07:21 ص

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

04:27 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status