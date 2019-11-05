Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الأوقاف" تنظم ندوة بمسجد الحسين عن حياة النبي بمناسبة مولده

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
Advertisements
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء ندوة بعد صلاة العشاء، بعنوان:" حياة النبى (صلى الله عليه وسلم) من الميلاد إلى البعثة، من مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، بمحافظة القاهرة.

ويشارك في الندوة، كل من الدكتور أحمد حسين (عميد كلية الدعوة الإسلامية ) والدكتور هانى تمام مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين.

وقالت وزارة الأوقاف، إن الندوة تأتى فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يوم

انفراجة في أزمة سد النهضة وتعهد لدونالد ترامب.. "تصريحات مهمة للرئاسة"

منذ ساعة و 21 دقيقة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أمطار وسحب وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

"التنمية المحلية": استثناء هذه المناطق من استبدال الـ"توك توك" بسيارات الـ"فان"

منذ حوالي 5 ساعات

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

انخفاض سعر سلعة مهمة في الشتاء بعد تراجع الدولار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان مهم لرئاسة الجمهورية

منذ أقل من ساعتين

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 ص

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

07:21 ص

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

04:27 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status