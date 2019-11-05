طارق الشناوي يكتب: (اللي بعده)

فجأة صار محيى إسماعيل (تريند) الفضائيات التى لا تدرى بالضبط ما هو المسموح سياسيًا، وجدت الحل فى محيى، سيقدم فقرة آمنة، وفى نفس الوقت ستحقق جماهيرية، ستتحول مقاطع منها إلى (السوشيال ميديا)، صار هو الورقة الرابحة. مهرجان الإسكندرية السينمائى أعاده للضوء، بذكاء التقط محيى اللحظة، الفضائيات تتناثر على السجادة الحمراء، وهو نادر الظهور، فكانت كل العدسات مصوبة إليه، وهو يجيب حتى قبل أن يتلقى السؤال قائلا: أنا الأهم، أنا الأكثر موهبة من آل باتشينو، أنا وأنا وأضاف (إفيه) رشق مع الناس (اللى بعده)، يقدم إجابة صادمة، تدفع للدهشة، وهنا يلاحق المذيع قائلا (اللى بعده)، محققا هدفين: الأول إضفاء بديهية ومنطقية على الإجابة، فهى لا تستحق حتى توجيه سؤال يعبر عن الدهشة.





الكل يسأل هل محيى يمثل علينا دور المجنون أم أنه هارب من (الخانكة)؟ هو قطعا يمثل، إلا أنه أحيانا يندمج أكثر من اللازم فى الدور فيقطع الخط الفاصل بين الواقع والشخصية التى يؤديها. كثيرا ما اختلفت مع الزملاء الذين عاصروا يوسف شاهين، عندما يصفونه بالمجنون، بينما أراه أنا أعقل العقلاء، تعامل مع المجتمع المتحفظ والدولة القاسية بتصدير سلاح الجنون، يشارك فى مظاهرة ترفع شعار إسقاط مبارك، أو يتضامن مع شيوخ نادى القضاة، أو تلمحه واقفًا على سلم نقابة الصحفيين، مطالبًا بالحرية لمسجون سياسى، يتفوه بألفاظ يعاقب عليها القانون، ولكنها تعدى، باعتبار ليس على المجنون حرج. يوسف شاهين كان مسموحًا له بهامش لا يتمتع به الآخرون، وفى العديد من أحاديثه التليفزيونية كان عامدا متعمدا ينفلت فى التعبير، ولهذا أصدر صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، قرارا فى مطلع الألفية الثالثة بمنع يوسف عن الهواء، كانوا أحيانا يتحايلون على ذلك بتسجيل وكأنه هواء، مثلما حدث فى الاحتفال بعيد ميلاده خلال فقرة استضافه فيها محمود سعد فى برنامج (البيت بيتك).



