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طارق الشناوي يكتب: (اللي بعده)
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:26 ص
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فجأة صار محيى إسماعيل (تريند) الفضائيات التى لا تدرى بالضبط ما هو المسموح سياسيًا، وجدت الحل فى محيى، سيقدم فقرة آمنة، وفى نفس الوقت ستحقق جماهيرية، ستتحول مقاطع منها إلى (السوشيال ميديا)، صار هو الورقة الرابحة. مهرجان الإسكندرية السينمائى أعاده للضوء، بذكاء التقط محيى اللحظة، الفضائيات تتناثر على السجادة الحمراء، وهو نادر الظهور، فكانت كل العدسات مصوبة إليه، وهو يجيب حتى قبل أن يتلقى السؤال قائلا: أنا الأهم، أنا الأكثر موهبة من آل باتشينو، أنا وأنا وأضاف (إفيه) رشق مع الناس (اللى بعده)، يقدم إجابة صادمة، تدفع للدهشة، وهنا يلاحق المذيع قائلا (اللى بعده)، محققا هدفين: الأول إضفاء بديهية ومنطقية على الإجابة، فهى لا تستحق حتى توجيه سؤال يعبر عن الدهشة.
الكل يسأل هل محيى يمثل علينا دور المجنون أم أنه هارب من (الخانكة)؟ هو قطعا يمثل، إلا أنه أحيانا يندمج أكثر من اللازم فى الدور فيقطع الخط الفاصل بين الواقع والشخصية التى يؤديها. كثيرا ما اختلفت مع الزملاء الذين عاصروا يوسف شاهين، عندما يصفونه بالمجنون، بينما أراه أنا أعقل العقلاء، تعامل مع المجتمع المتحفظ والدولة القاسية بتصدير سلاح الجنون، يشارك فى مظاهرة ترفع شعار إسقاط مبارك، أو يتضامن مع شيوخ نادى القضاة، أو تلمحه واقفًا على سلم نقابة الصحفيين، مطالبًا بالحرية لمسجون سياسى، يتفوه بألفاظ يعاقب عليها القانون، ولكنها تعدى، باعتبار ليس على المجنون حرج. يوسف شاهين كان مسموحًا له بهامش لا يتمتع به الآخرون، وفى العديد من أحاديثه التليفزيونية كان عامدا متعمدا ينفلت فى التعبير، ولهذا أصدر صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، قرارا فى مطلع الألفية الثالثة بمنع يوسف عن الهواء، كانوا أحيانا يتحايلون على ذلك بتسجيل وكأنه هواء، مثلما حدث فى الاحتفال بعيد ميلاده خلال فقرة استضافه فيها محمود سعد فى برنامج (البيت بيتك).
يوسف كانت لديه آراء ومواقف سياسية تتجاوز أفلامه ومصالحه المباشرة، كان يدرك الخيط السحرى بين الخاص والعام، وعندما ينتقد وضعا عاما يصب فى نهاية الأمر لصالحه الشخصى كفنان يدرك أنه لن يتنفس سوى بالحرية، بينما محيى يعنيه فقط محيى، قضيته هى الدفاع عن تواجده، وإقناع الجميع بموهبته، أغلب المخرجين يفضلون تكرار المقرر ويقيدون الممثل فى دور واحد وهكذا صنفوه ممثل (سيكودراما)، بينما شريف عرفة مثلا فى آخر أفلام محيى (الكنز) راهن على محيى الممثل الموهوب فى دور كبير الكهنة، وكان دائما ينعته بـ(العالمى). يسأل البعض عن حقيقة أن محيى ساعد أحمد زكى فى تقليد أنور السادات؟ هذه حقيقة، جمعت جلسات بين أحمد ومحيى قبل تصوير فيلم (السادات)، وكانت لمحيى تسجيلات صوتية انتشرت فى زمن السادات وهو يقلده، أما أنه علم نور الشريف التمثيل فتلك أراها جنون الجنون. (التريند) لم يعد (تريند)، وهكذا صعدت أسما شريف منير لتزيح محيى جانبًا، اكتشفنا أن مريدى الشعراوى لا يقبلون حتى الاعتذار، ولم تشفع دموعها وندمها، هل رأيتم قداسة أكثر من ذلك، وحزنت على حال الوطن. ساعات وسوف ننشغل بـ(تريند) آخر، لن يعود محيى مجددًا للمقدمة، وعليه أن يفتح كل مسامه الإبداعية ويتوقف عن الاندماج فى أداء دور المجنون، منتظرًا (اللى بعده)، مفيش (بعده)!!.
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