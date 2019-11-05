نصائح مهمة من "الأرصاد" للمواطنين لتفادي تقلبات الطقس

قال الدكتور أشرف صابر، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية.



وحذر "صابر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، والتي تؤدي لانخفاض الرؤية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، منوهًا إلى أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، مشددًا على أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على خليج السويس فقط.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس هذه الأيام متقلب، ناصحًا المواطنين بالحفاظ على ارتداء الملابس الصيفية صباحًا والشتوية مساءًا، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.



