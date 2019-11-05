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kora أونلاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة تابع لايفNQW PLUS

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:07 ص
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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kora أونلاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة تابع لايفNQW PLUS
بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر مساء اليوم فى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بث مباشر مباريات اليوم 5 من اكتوبر فى منافسات الجولة الرابعة من مواجهات المجموعة السادسة فى البطولة الاوروبية حيث يستضيف ملعب الكامب نو لقاء اليوم ونتابع المباراة فى تغطية مباشرة لايف.

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة
كورة مباشر مشاهدة مباراة برشلونة فى تغطية مباشرة لمنافسات دورى ابطال اوروبا حيث يتواجد فريق البارسا فى المجموعة السادسة ويحتل الترتيب الاول بعدد 7 نقاط بث مباشر مباراة برشلونة اليوم لمتابعى وجماهير البارسا فى نقل مباشر لايف وتحديث دائم للمباراة.
 
بث مباشر مباراة سلافيا براغ اليوم
كورة مباشر مشاهدة مباراة سلافيا براغ اليوم فى منافسات المرحلة الرابعة من بطولة دوري الأبطال الأوروبى، حيث يتواجد فريق سلافيا براغ فى الترتيب الاخير فى المجموعة السادسة ولديه نقطة واحدة، كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر لايف .

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ
كورة مباشر مباراة برشلونة مع سلافيا براغ اليوم حيث يلتقى الفريقان فى منافسات المجموعة السادسة من منافسات المرحلة الرابعة فى بطولة دورى الابطال الاوروبى كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم لايف .

دوري أبطال أوروبا
مباراة برشلونة مع سلافيا براغ
الساعة 7:55 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 8:55 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 8:55 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 8:55 مساء بتوقيت سوريا.
الساعة 8:55 مساء بتوقيت فلسطين .


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