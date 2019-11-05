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من هو الرجل الذي تحبه النساء؟

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
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بوابة الفجر
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• هل كل النساء متشابهات؟
بالطبع لا، كل امرأة هي حالة مختلفة. ما يجذب امرأة يمكن أن يكون مختلفًا تمامًا عما يجذب امرأة أخرى، لكن على الرغم من هذه الاختلافات، هناك القليل من الاحتياجات المشفرة في عقل كل امرأة تقريبًا.

معظم النساء يرغبن في الأمان والحماية، ولهذا السبب تنجذب الكثيرات منهن إلى الرجال الاقوياء. يمكن أن يصبح الرجال أكثر جاذبية للنساء من خلال تعديل سلوكهم ليصبحوا أكثر سيطرة.


• من هو الرجل الي يجذب انتباه المرأة؟
هل سبق لك أن رأيت رجلًا واعتقدت أن هذا الشخص لا تستطيع خوض معركة معه؟

حسنًا، هذا هو الرجل الذي يجذب معظم النساء. يبدو مهددًا ومخيفًا وقويًا. سيكون بالتأكيد حازمًا للغاية، وسيكون واثقا من نفسه، ولن يبتسم للجميع، ومظهره الخارجي سوف يعطي الانطباع بأنه عدواني قليلًا.

أنا متأكد من أن العديد من النساء يقولن أنهن يرغبن في أن يكونن مع رجل حساس ومهتم، لكن عندما يتعلق الأمر بفهم الناس، يجب ألا تعطي أي اهمية لما يقولونه بل إلى ما يفعلونه.

قارن هذا بالرجل الذي اشترى الزهور وكان لطيفًا للغاية من اليوم الأول. هل هناك أي نوع من التحدي المثير للاهتمام هنا؟

• هذا هو السبب في أن الرجل اللطيف يخسر دائما
في حين أن السمات السابقة قد تجعل الشخص أقل ودية لا يزال يرسل الكثير من الرسائل غير المباشرة التي تتلقاها المرأة. ها هم:

1) هذا الرجل يمكن أن يحميني: يبدو الرجل الواثق قويًا بما يكفي للنساء، ونتيجة لذلك يفترضون أنه مصدر جيد للحماية
2) لا يحتاجني: كونك محتاجًا يدفع أي شخص بعيدًا ولأن الرجل القوي لا يحتاج لاحد يجدنه النساء أكثر جاذبية
3) انه واثق من نفسه: الثقة هي إحدى السمات التي تجذب معظم النساء. لأن الرجل القوي حازم ولا ييأس بسبب الحب أو الاهتمام، فإنه يبدو أكثر ثقة من الرجال الآخرين.
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الكلمات المفتاحية

من هو الرجل الذي تحبه النساء؟ الرجل الي يجذب انتباه المرأة؟ • هل النساء متشابهات؟

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