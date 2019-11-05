"واتسآب" يطرح ميزة جديدة لمستخدميه

طرح تطبيق واتس آب، ميزة جديدة للمستخدمين، حيث يمكنهم تشغيل فيديوهات عدد من خدمات البث داخل التطبيق مباشرة، وفقا لمو قع gizchina الصيني.





ويتخطى عدد مستخدمي تطبيق وتساب حوالي 1.5 مليار مستخدم نشط شهرياً، وهذا يجعل مطوري واتساب يعملون دائما على جذب المستخدمين للتطبيق.





وتوفر الميزة الجديدة التي طرحها واتساب تكامل التطبيق مع التطبيقات الأخرى، كما يمكن الآن لميزة صورة داخل صورة أن تدعم عرض مقاطع الفيديو من خدمات البث داخل تطبيق الـ"واتساب" مباشرة.