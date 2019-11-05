أصبح حمدي النقاز نجم نادي الزمالك في مرمى الانتقادات الحادة من الجماهير بعد الصلح بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وذلك بسبب أزمة مالية متوقعة.

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب





وحرص معالي المسشار تركي آل الشيخ على نشر صورة له في منزل محمود الخطيب رئيس الأهلي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد لله هو بخير، وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".

وأصبح حمدي النقاز هو الضحية الأولى لصلح المستشار تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب حيث انهالت التعليقات عليه بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، على خلفية التويتة التي نشرها مالك نادي ألميريا عبر حسابه على مواقع التواصل.

ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا ... حلمت اني باكل بليله من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو اوي ... صحيت من الحلم ظهري وجاعني وحطيت لزقه ... ان شاء الله خير".

وتأتي كل هذه التعليقات من الجماهير على خلفية ترقيصة نجم الأهلي حسين الشحات لحمدي النقاز في مباراة القمة الأخيرة والتي جمعتهما على ملعب برج العرب في السوبر المصري والذي انتهى بفوز المارد الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.