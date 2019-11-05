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اسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 5-11-2019.. تحركات العملات الاجنبية والريال السعودى يرتفع وحيدا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:56 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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اسعار العملات اليوم في مصر 

شهدت اسعار العملات اليوم في مصر حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5-11-2019، اوذلك للعملات العربية باستثناء الريال السعودي الذي ارتفع عليه الطلب لاقتراب موسم عمرة المولد النبوى، أما بالنسبة للعملات الاجنبية فسجلت حالة من الارتفاع الطفيف مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك المصرية ، وجاء اخر تحديث لاسعار العملات العربية والاجنبيه في البنوك على النحو التالي:

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0671 جنيهًا للشراء 16.1934 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر 1 يورو  يساوي 17.9509 جنيهًا للشراء 18.0657 جنيهًا للبيع، فيما سجل جنيه إسترليني 20.8618 جنيهًا للشراء 20.9866 جنيهًا للبيع، فيما سجل فرنك سويسري 16.2995 جنيهًا للشراء 16.4074 جنيهًا للبيع، وسجل 100 ين ياباني 14.8741 جنيهًا للشراء 14.9707 جنيهًا للبي، وسجل اليوان الصيني 2.2846 جنيهًا للشراء 2.2992 جنيهًا للبيع.

 اسعار العملات العربية اليوم 
سجل سعر ريال سعودي 4.2902 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع ـ بينما سجل سعر الدينار الكويتي 53.0368 جنيهًا للشراء 53.3840 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدرهم اماراتى 4.3808 جنيهًا للشراء 4.4084 جنيهًا للبيع .

اسعار العملات في البنك الاهلى

العملةسعر الشراء بالجنيهسعر البيع بالجنيه
الدولار الأمريكي16.1616.26
اليورو17.9918.14
الجنيه الاسترلييني20.5220.83
الريال السعودي4.304.34
الدرهم  الإماراتي4.394.43


اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر

سعار العملات في بنك مصر 

العملةسعر الشراء بالجنيهسعر البيع بالجنيه
الدولار الأمريكي        16.1616.26
اليورو1818.15
الجنيه الاسترلييني19.8120.07
الريال السعودي4.304.34
الدرهم  الإماراتي4.404.43

اسعار العملات على المستوى العالمي


سجلت أسعار العملات حالة من التباين على المستوى العالمي، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1155 دولار.

وقفز سعر الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.3 بالمائة مسجلة 108.47 ين، وارتفعت بنحو 0.2 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2914 دولار، وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 97.481.

وارتفع السعر المرجعي لليوان بنسبة 0.15 بالمائة إلى 7.0264 يوان اليوم الإثنين مع وجود هامش للتداول 2 بالمائة صعوداً وهبوطاً، وصعدت العملة المحلية للصين في التعاملات الخارجية بنسبة 0.3 بالمائة في تعاملات اليوم ليسجل الدولار الأمريكي 7.0228 يوان، كما حقق اليوان في الخارج مكاسب بنحو 1.4 بالمائة في شهر أكتوبر مع تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العال، وارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة، لتهبط الورقة الخضراء إلى 7.0296 يوان.
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