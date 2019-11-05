حساب المواطن: يتم صرف الدفعة الـ24 في هذا الموعد

ينتظر المستفيدين من دعم حساب المواطن موعد إيداع الدفعة الجديدة في حساباتهم لصرفها من البنوك، ومن هنا حرص حساب المواطن على طمأنت المستفيدين بشأن موعد إيداع دفعة نوفمبر، قائلا "سيتم صرفها يوم الأحد المقبل 10 من نوفمبر بالتاريخ الميلادي".





وأصدر حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة الـ24 في وقت سابق، كائفا عن رابطا يسهل على المواطنين المستفيدين من الدعم الدخول من خلاله لمعرفة نتائج الاهلية قبل صرف دعم حساب المواطن.





وأعلن حساب الموطن أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.



