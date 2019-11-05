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حساب المواطن: يتم صرف الدفعة الـ24 في هذا الموعد
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:45 ص
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ينتظر المستفيدين من دعم حساب المواطن موعد إيداع الدفعة الجديدة في حساباتهم لصرفها من البنوك، ومن هنا حرص حساب المواطن على طمأنت المستفيدين بشأن موعد إيداع دفعة نوفمبر، قائلا "سيتم صرفها يوم الأحد المقبل 10 من نوفمبر بالتاريخ الميلادي".
وأصدر حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة الـ24 في وقت سابق، كائفا عن رابطا يسهل على المواطنين المستفيدين من الدعم الدخول من خلاله لمعرفة نتائج الاهلية قبل صرف دعم حساب المواطن.
وأعلن حساب الموطن أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.
وينقسم التسجيل في حساب المواطن إلى خمس فئات، منهم:
الفئة الأولي : رواتبهم الشهرية تكون من صفر حتى 8699 ريال سعودي.
الفئة الثانية : رواتبهم الشهرية تكون 8700 إلى 11999 ريال سعودي.
الفئة الثالثة : رواتبهم الشهرية تكون من 12000 إلى 15299 ريال سعودي.
الفئة الرابعة : رواتبهم الشهرية تكون من 15300 إلى 20159 ريال سعودي.
الفئة الخامسة : رواتبهم الشهرية تكون فوق 20160 وفي هذه الحالة لا يستحقون الدعم
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