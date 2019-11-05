ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في مصر.. سقوط أمطار على غرب البلاد

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في مصر





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019 في جمهورية نصر العربية، وأوضحت الأرصاد أن طقس اليوم معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارًا مائل للبروده ليلًا.





الأرصاد: سقوط أمطار على غرب البلاد





وتابعت الأرصاد، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية علي مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي غرب البلاد قد تمتد الي مناطق من شمال الدلتا والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.



حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في محافظات ومدن مصر





وأعلنت هيئية الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، ونقدم لكم فيما يلي جدول عن درجات الحرارة اليوم في كافة مناطق البلاد:





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 20 29 شبين الكوم 19 30 طنطا 19 30 دمنهور 17 29 الإسكندرية 17 27 بلطيم 18 28 مطروح 15 27 السلوم 17 29 سيوة 14 28 بورسعيد 23 26 دمياط 22 26 الزقازيق 19 29 الإسماعيلية 19 29 السويس 20 29 العريش 19 26 رفح 19 25 رأس سدر 21 28 نخل 11 26 نويبع 22 29 طابا 19 29 كاترين 8 24 الطور 19 29 شرم الشيخ 22 31 الغردقة 19 31 مرسى علم 19 30 الفيوم 17 30 بني سويف 17 30 المنيا 14 30 أسيوط 14 31 سوهاج 15 31 قنا 15 31 الأقصر 16 32 أسوان 16 33 أبو سمبل 18 33 الوادي الجديد 14 32 شلاتين 23 31 أبو رماد 23 30 حلايب 24 28 رأس حدربة 24 28