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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في مصر.. سقوط أمطار على غرب البلاد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:42 ص
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أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019 في جمهورية نصر العربية، وأوضحت الأرصاد أن طقس اليوم معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارًا مائل للبروده ليلًا.

الأرصاد: سقوط أمطار على غرب البلاد

وتابعت الأرصاد، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية علي مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي غرب البلاد قد تمتد الي مناطق من شمال الدلتا والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في محافظات ومدن مصر

وأعلنت هيئية الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، ونقدم لكم فيما يلي جدول عن درجات الحرارة اليوم في كافة مناطق البلاد:

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2029
شبين الكوم1930
طنطا1930
دمنهور1729
الإسكندرية1727
بلطيم1828
مطروح1527
السلوم1729
سيوة1428
بورسعيد2326
دمياط2226
الزقازيق1929
الإسماعيلية1929
السويس2029
العريش1926
رفح1925
رأس سدر2128
نخل1126
نويبع2229
طابا1929
كاترين824
الطور1929
شرم الشيخ2231
الغردقة1931
مرسى علم1930
الفيوم1730
بني سويف1730
المنيا1430
أسيوط1431
سوهاج1531
قنا1531
الأقصر1632
أسوان1633
أبو سمبل1833
الوادي الجديد1432
شلاتين2331
أبو رماد2330
حلايب2428
رأس حدربة2428

بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في مصر.. سقوط أمطار على غرب البلاد
ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في مصر.. سقوط أمطار على غرب البلاد
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