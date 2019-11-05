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بفستان ذهبي.. ديانا كرازون تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:55 ص
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رزان مغربي
رزان مغربي
هبة أحمد
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تحرص الفنانة ديانا كرازون، على مشاركة محبيها صور من يومياتها الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت "ديانا" صورة جديدة لها، ظهرت فى الصورة وهى ترتدى فستان باللون الذهبى يتسم بأكمام قصيرة، وتركت جزء من شعرها منسدلا على كتفيها، والجزء الآخر تركته منسابا على ظهرها، ووضعت ميك أب هادئ يتناسب مع إطلالتها الرائعة، فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصورة على إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.


تعليق ديانا على الصورة

وعلقت على الصورة قائلة :" بعض البشر، إن أشعلت لهم أصابعك العشر شمعاً، ‏وانطفأت واحدة، ‏سينسون التسع شمعات،‏ويحاسبونك على الواحدة، إن كنت قاسياً يعشقونك عشرة، ‏وإن كنت طيباً يجرحونك ألفاً، إن كنت أفضل منهم حسدوا، ‏وإن كنت أقل منهم تكبّروا".


لمحات من حياتها الشخصية


ولدت ديانا في مدينة الكويت، نشأت وتربت في الأردن،فكانت تنتمى لعائلة فنية، فوالدها عضو في نقابة الفنانين بالأردن، و أمها من أصول سورية كردية، حصلت ديانا على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلية.


لمحات من حياتها الفنية


بدأت الغناء في السادسة من عمرها، كانت تؤدّي الأغاني الوطنية في الحفلات المدرسية، شاركت في العديد من المهرجانات الوطنية بالأردن، و أول أغنية قامت بإصدارها هى "يا أيها الملك" للملك عبد الله الثاني بن الحسين.


قامت بالمشاركة في برناج سوبر ستار في سوريا، فازت بالمركز الأول وحصلت على لقب سوبر ستار العرب.

بفستان ذهبي.. ديانا كرازون تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
بفستان ذهبي.. ديانا كرازون تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
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