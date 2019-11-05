Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. وصلة رقص لرزان المغربي من إحدي صالونات التجميل

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:52 ص
Advertisements
رزان مغربي
رزان مغربي
رانيا ماهر
Advertisements

شاركت الفنانه اللبنانية رزان مغربي، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت رزان في الفيديو ترقص بطريقه عفويه في إحدي صالونات التجميل وأرفقت تعليق علي الفيديو قائلة: " فقط اريد ان احصل على وقت ممتع".


ونال المنشور علي أعجاب وتفاعل متابعيها الذين أشادوا برشقتها وعفويتها.


لمشاهدة وصلة الرقص لـ رزان مغربي اضغط هنـــا

ومؤخرا نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، صورة لها علي حسابها الرسمي "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير لها في فندق سان ستيفانو بإسكندرية، والتي تعاونت فيها مع مجموعة مميزة من خلال الفستان الذهبي الذي ظهرت به من تصميم أحمد عبدالله،
وقصة شعر مميزة والتي تعاونت فيها مع مصفف الشعر الأشهر في إسكندرية هيما جو.


جدير بالذكر أن النجمة اللبنانية رزان مغربي شاركت في حضور مؤتمر The blaze الذي شهد تكريم عدد كبير من مشاهير الفن والمجتمع والرياضة وأحيا الحفل النجم تامر حسني.


مؤتمر "The blaze" هو أكبر حدث لشركة جيناس بالشرق الأوسط برعاية مؤسسة Kaizen التي تعمل في مجال التجارة الالكترونية منذ سنوات.


يذكر أن رزان مغربي متزوجة من رجل مصري الجنسية وأنجبت منه طفلها الوحيد رام وتعيش بين لبنان ومصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وصلة رقص لرزان مغربي رزان مغربي انستجرام رزان مغربي

أخبار تهمك

عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان مهم لرئاسة الجمهورية

منذ أقل من ساعتين

انفراجة في أزمة سد النهضة وتعهد لدونالد ترامب.. "تصريحات مهمة للرئاسة"

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 18 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار وسحب وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يوم

انخفاض سعر سلعة مهمة في الشتاء بعد تراجع الدولار

منذ حوالي 6 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ ساعة الا ربع

"التنمية المحلية": استثناء هذه المناطق من استبدال الـ"توك توك" بسيارات الـ"فان"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. رزان مغربي تلتقك صورة جريئة أمام الأهرامات

سر صورة نجلاء بدر وحسين فهمي مرتدية "هوت شورت"

هل تعمدت رزان مغربي إحراج أحلام بهذه الصورة؟

جولة مع الفنانين.. محمد رمضان ينشر صورة جديدة ويعلق بكلمات نزار قباني

رزان مغربي تعلن حضور مؤتمر The blaze.. غدا

رزان مغربي بإطلالة مثيرة في أحدث جلسات التصوير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 ص

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

07:21 ص

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

04:27 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status