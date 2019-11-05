شاهد.. وصلة رقص لرزان المغربي من إحدي صالونات التجميل

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ومؤخرا نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، صورة لها علي حسابها الرسمي "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير لها في فندق سان ستيفانو بإسكندرية، والتي تعاونت فيها مع مجموعة مميزة من خلال الفستان الذهبي الذي ظهرت به من تصميم أحمد عبدالله،وقصة شعر مميزة والتي تعاونت فيها مع مصفف الشعر الأشهر في إسكندرية هيما جو.جدير بالذكر أن النجمة اللبنانية رزان مغربي شاركت في حضور مؤتمر The blaze الذي شهد تكريم عدد كبير من مشاهير الفن والمجتمع والرياضة وأحيا الحفل النجم تامر حسني.مؤتمر "The blaze" هو أكبر حدث لشركة جيناس بالشرق الأوسط برعاية مؤسسة Kaizen التي تعمل في مجال التجارة الالكترونية منذ سنوات.يذكر أن رزان مغربي متزوجة من رجل مصري الجنسية وأنجبت منه طفلها الوحيد رام وتعيش بين لبنان ومصر.