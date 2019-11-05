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الرئيس الأفغاني ووزير الخارجية الصيني يناقشان محادثات طالبان

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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ناقش الرئيس الأفغاني أشرف غاني ووزير الخارجية الصيني وانغ يي اجتماعًا مخططًا له في بكين يضم شخصيات أفغانية وممثلين عن طالبان.

كان سيعقد هذا الاجتماع - المعروف باسم "الحوار الأفغاني" - الشهر الماضي ولكن تم تأجيله. لم يتم تحديد تاريخ جديد. آخر مرة عقد فيها اجتماع كان في يوليو في قطر.

الحوار عملية منفصلة عن المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان التي انهارت في سبتمبر.

يقول بيان أفغاني صدر اليوم الثلاثاء إن غاني ووانغ أكدا على دور الحكومة والشعب الأفغاني في عملية السلام.

يصر غني على أن حكومته يجب أن تقود أي حوار مع طالبان، رغم رفض المتمردين التحدث مع ممثلي الحكومة. كما أن مستقبل مكتبه غير مؤكد، حيث تنتظر أفغانستان النتائج التي طال انتظارها لانتخابات سبتمبر الرئاسية.

وفي وقت سابق، اوضح مسؤول أفغاني إن الأولوية لحكومته هي إجراء انتخابات وطنية في وقت لاحق من هذا الشهر - بدلًا من التوصل إلى اتفاق سلام مع المتمردين.

قال المتحدث باسم الرئاسة، صديق صديقي، إن مشروع اتفاق السلام مع طالبان في أفغانستان لا يمكن أن يتحقق إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر.

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة المحادثات التي أنهت صفقة مع الجماعة المتمردة الأسبوع الماضي.

كان من المتوقع على نطاق واسع تأجيل الانتخابات في أفغانستان بموجب أي صفقة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وفي وقت سابق، اوضح مسؤول أفغاني إن مفجرا انتحاريا بسيارة استهدف قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية في ضواحي كابول، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل.

وقال فؤاد أمان، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، إنه اصيب ثلاثة جنود آخرين في الهجوم الذي وقع اليوم الخميس في منطقة شهار أسياب في مقاطعة كابول.

ارتفعت اعمدة الدخان فوق موقع الهجوم. وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤوليته عن التفجير في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام.

يعد هذا الهجوم هو الأحدث منذ أن ألغى الرئيس دونالد ترامب فجأة محادثات الولايات المتحدة وحركة طالبان على شفا اتفاق واضح لإنهاء أطول حرب أمريكية.

هزت سيارتان ملغومتان لطالبان في كابول الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل عدة مدنيين واثنين من أعضاء الناتو، بمن فيهم جندي أمريكي.

فقد اعلنت بعثة الدعم بحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان مقتل أحد أفراد الخدمة الأمريكية وجندي روماني في التفجير الانتحاري بكابول.

ولم يذكر البيان اي تفاصيل غير انهم قتلوا في اشتباكات في العاصمة الافغانية يوم الخميس. وتم حجب اسم الجندي الأمريكي لمدة 24 ساعة حتى يتم إخطار العائلة وفقًا لسياسة البنتاجون. كما انه لم يتم تحديد هوية الجندي الروماني.

يقول المسؤولون الأفغان إن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة صباح الخميس عند نقطة تفتيش بالقرب من السفارة الأمريكية في كابول أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين.

وأوضح رئيس مجلس مقاطعة لوغار حسيب الله ستانيكزاي إن السيارة المفخخة انفجرت أمام بوابة القاعدة في بولي علم، عاصمة مقاطعة لوغار، جنوب كابول.

ويقول المحافظ أنور خان الحقزاي انه قتل أربعة مدنيين وجرح أربعة آخرون، مضيفًا أن هذه المعلومات أولية. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

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الكلمات المفتاحية

المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان الرئيس الأفغاني ووزير الخارجية الصيني الحوار مع طالبان

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