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تركي آل الشيخ يتحدث عن زيارة الخطيب وعلاقته بجماهير الزمالك

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:29 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر الرياضي
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حرص مصطفى البنا الشهير بسعفان، على الظهور في لايف بصحبة المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، متحدثا عن كواليس زيارته لرئيس الأهلي محمود الخطيب ونهاية الخلاف مع القلعة الحمراء.

 

وأكد تركي آل الشيخ في مقطع الفيديو إن علاقته بجماهير الزمالك مميزة، وأنه مشجع أهلاوي ولم يتطرق مطلقا للحديث عن الفترة الماضية أثناء زيارته لرئيس الأهلي محمود الخطيب.

 

وأشار آل الشيخ، إلى أنه ربما تكون هناك مباراة تجمع الأهلي بنظيره ألميريا خلال الفترة القادمة وهذا متوقف على موافقة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

 

وحرص معالي المسشار تركي آل الشيخ على نشر صورة له في منزل محمود الخطيب رئيس الأهلي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد لله هو بخير، وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".


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