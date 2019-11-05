خبر سار ينقذ ريال مدريد





استعاد الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد عافيته لأول مرة بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ويلز أمام كرواتيا الشهر الماضي.وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا أن الجناح الويلزي أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات مجددًا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن مباريات ريال مدريد الفترة الماضية.وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن بيل يمارس الكرة بالفعل، فقد فعل ذلك بالأمس لأول مرة منذ إصابته ضد كرواتيا في 13 أكتوبر، وفي الواقع على الرغم من تعافيه إلا أن الطاقم الفني لا يفضّل إقحامه.وأضافت الصحيفة أنه من المنطقي رؤية بيل بقميص ريال مدريد قبل أن يذهب لمنتخب بلاده، ولكن بالنظر إلى أهمية وضعي المنتخب الويلزي فمن الممكن رؤية بيل لا يشارك مع الفريق الملكي إلا أنه بعد ذلك يتواجد بشكل أساسي بقميص ويلز.