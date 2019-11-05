الطالع الفلكي الثّلاثَاء 5/11/2019..حُدُودَكْ الوَظِيفِيّة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الواحدة و 8 دقائق بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الواحدة و 16 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة السَّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





اليوم 26 بَابَة قبطى ، 5 تِشْرين ثَانِ رُومى، 8 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (رَأى بحكمته وبُعد نظره إن كاميليا هانم تاخدها ويسافرو على كينج مريوط ، وصلنا لسكرتير أوّل ياجناب السّفير؟)-لسّه.(سلامة إلياس من فيلم عريس بنت الوزير-1970)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









**القمر فى الرّبع الثانى

نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.









*(المريخ فى الميزان تربيع بلوتو فى الجدى - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِم)

المريخ تربيع بلوتُو نصف محبّة أونصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثانية عشرة و 28 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





(قد) تجد نفسك تعمل بجدٍ واجتهاد وبكفاءة مُرتفعة وبشكل مُثير للإعجاب (المرّيخ كوكب الطاقة فى الميزان) لكن على الطرف الآخر (قد) يشعر مُديرك فى العمل بمخاوف التهديد لنفوذه من خلال كفاءتك (الجدى بُرج التسلسل الهَرَمِى وبلوتو يُعبّر عن المخاوف المكتومة) وهذا شعور إنسانى وطبيعى ، لذا تحت ظل هذا التربيع عليك الإبتعاد عن الأسلوب المسرحى الإستعراضى فى أداء عملك والتركيز على عملك مع عدم التقليل من نفسك و دون إنتظار كلمة تشجيع من مديرك لكن عدم التهاون فى تحصيل أجرتك الماليّة عن ساعات عملك الزيادة أو خدماتك الوظيفيّة الزائدة ، مع الإلتزام بذكر الألقاب والمساحات الفاصلة التى تكفل طمأنة مُديرك إلى حدودك الوظيفيّة وعدم تهديدك لسلطاته أو نفوذه الوظيفى ، بذلك تتجنّب التأثير السّلبى لهذا التربيع كتكوين عداوة مع مديرك لا لزوم لها ، من وجهة نظر أخرى (قد) يتسبب زَخَم طاقة المرّيخ فى تشجيعك على أداء مجهود بدنى يتجاوز حدود قوّتك البدنيّة (قد) يتسبب في إصابات العظام أو تمزّق الأربطة (زحل حاكم برج الجدى يرمز للعظام والمفاصل) لذا وَجَبَ الحَذَر.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تقليص آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج الثور: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم ، لكن لايعنى أن تُعطى سرّك لغيرك.





برج الجوزاء: قم بإتمام عمل واحد حتى نهايته بدلاً عن توزيع جهدك على جبهات مختلفة دون إتمام أىٍ منها ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج السّرطان: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج الأسد: لا تقلّل من الآخرين مهما كانت مهاراتهم ضئيلة ، فى ذورة قوّتك ستحتاج لعامل غير مُتعلم لكنه بمقدوره إصلاح سيارتك.





برج العذراء: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الميزان: مشحون عن آخرك بالطاقة لتعمل بطاقتك القصوى، لا تطلب المُساعدة لإنجاز عمل بإمكانك إنجازه بنفسك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج العقرب: الأنشطة الإجتماعيّة قد تثمر عن ولادة مشروع جديد بالتعاون مع صديق أو توفير وظيفة إضافيّة لك تحتاج لها، إيد على إيد تساعد.

برج القوس: فى مُقابلات العمل أو زيارات اليوم الإجتماعيّة فالكتمان فضيلة للحفاظ على أسرارك الشخصيّة ، خير الكلام ما قَلّ ودَلّ.





برج الجدى: الرغبة فى التسلّط قد تتسبب بنزاع بينك وبين زوجتك أو مديرك ، إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.





برج الدّلو: بعد إنهاء عملك قم بفحص ماتم إنجازه من عمل، دبل تشيك إفحص مرتين كل عمل تنتهى منه لتتأكد من خلوه من عيوب السرعة أو الغفلة.



