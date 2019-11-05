باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بـ40 مليون يورو سنويا

يتطلع نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا لحماية نجمه الفرنسي كيليان مبابي والذي يرغب نادي ريال مدريد في التعاقد معه.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي باريس سان جيرمان يسعى بكل قوة للحفاظ على مبابي لأطول فترة ممكنة داخل النادي.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأس" الإسبانية فإن الـPSG يُريد حماية مبابي من ريال مدريد، النادي الفرنسي سيقوم بتقديم عرض لتجديد عقده مُقابل راتب كبير 40 مليون سنويًا.



وأضافت الصحيفة ريال مدريد مستعد لتقديم 300 مليون يورو للتعاقد معه الموسم المقبل لدعم هجومه.