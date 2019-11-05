العراق.. انقطاع خدمات الإنترنت مجددا

انقطعت خدمات الإنترنت، صباح اليوم الثلاثاء، في بغداد ومعظم أنحاء العراق، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.





وأصدر مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، بيانًا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، قال فيه، انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19 في المئة عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد".

وأفاد البيان بأن البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى تأثرت أيضاً. ورأى المرصد "نعتقد أن الانقطاع الجديد هو أكبر انقطاع نرصده في بغداد حتى اليوم".

كانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت من قبل في مواجهة موجة الاحتجاجات.



