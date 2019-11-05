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غادة والي تشهد حفل جمعية "تكاتف" لمرور 20 عاما معربة عن فخرها الشديد بالجمعية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:53 ص
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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
آيات عامر
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شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل جمعية تكاتف بمناسبة مرور 20 عاما على إنشائها ونشاطها في مجال التعليم.

وأعربت غادة والي، عن فخرها الشديد بجمعية تكاتف، مقدمة لها الشكر على دورها خلال الأعوام الماضية.

وقالت والي: "كمصرية أنا شاكرة لجهود هذه الجمعية وفخورة بعملها كجمعية تميزت برسالتها رغم كل الظروف على مدار الأعوام الماضية".

وأضافت أن دور الدولة المصرية هو أن تتيح المناخ الداعم للجمعيات الاهلية وتيسر لها عملها وظهر ذلك من خلال إصدار قانون الجمعيات الأهلية وهو يشجع الجمعيات الأهلية ويحميها ويدعم المتطوعين، مضيفة أنه العمل على القانون جاء بالتعاون مع المجتمع المدني، كما سيتم عرض لائحة القانون التنفيذية عليهم الشهر الحالي.

وتابعت الوزيرة، أن من أهم الأدوار التي تقوم بها جمعية تكاتف هو إعطاء الأبناء دروسا مستمرة في أهمية الحفاظ على ممتلكاتهم، كما أن الطفل الذي يتعلم ممارسة الغناء والموسيقى والنظام من الصعب أن ينجرف للعنف.

ولفتت والي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مهنم بالتعليم لأن التعليم قضيتنا الأولى كدولة وكمجتمع مدني.
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