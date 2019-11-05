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قافلة طبية علاجية مجانية بالوحدة الصحية بحلايب والكشف على 307 حالات

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:40 ص
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القافلة
القافلة
محمد طه
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وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتورة نصرة سعد، منسق القوافل بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر وفريق العمل بالقوافل العلاجية بالمديرية بإقامة قافلة طبية علاجية بالوحدة الصحية بمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر.

وتم الكشف خلال القافلة على 307 حالات بجميع التخصصات باطنة واطفال وجراحة ورمد وأسنان وأشعة ومعمل ونساء وجلدية وقلب وإجراء الفحوصات المعملية لعدد 26 حالة وإحالة 3 حالات إلى مستشفى الشلاتين المركزي، لإجراء واستكمال الفحوصات، وتم استخراج عدد 5 قرارات علاج على نفقة الدولة.

وتم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا، وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، استمرار القوافل الطبية بجميع مدن المحافظة لضمان وصول الخدمات الطبية لجميع أهالي البحر الأحمر.
قافلة طبية علاجية مجانية بالوحدة الصحية بحلايب والكشف على 307 حالات
قافلة طبية علاجية مجانية بالوحدة الصحية بحلايب والكشف على 307 حالات
قافلة طبية علاجية مجانية بالوحدة الصحية بحلايب والكشف على 307 حالات
قافلة طبية علاجية مجانية بالوحدة الصحية بحلايب والكشف على 307 حالات
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